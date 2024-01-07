الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2024 للتيرم الثاني

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، أن المجلس والوزارة أتاحوا باب التقدم للطلاب الجدد للفصل الدراسي الثاني في الكليات المتاح بها أماكن شاغرة، بدءا من السبت المقبل ولمدة أسبوعين، بيحث يكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني لكل جامعة أو التقديم مباشرة عبر مكاتب التسجيل والقبول بها، وأن يكون التقديم وفقا للحدود الدنيا التي أقرها «الأعلى للجامعات».

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القبول يكون للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، لافتة إلى أنه يتم قبول الطالب مباشر حال كونه محققا للاشتراطات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن أبرزها مجموع الثانوية العامة، وأنه حال وجود إقبال كثيف على أي كلية يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع ويتم عمل ما يسمي بـ«تنسيق داخلي».

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا للتقدم في الجامعات الأهلية 2024 والمقرر أن يتم إتاحة التقديم لها، السبت المقبل:

طب الأسنان: 78%

الطب البشري: 80%

الطب البيطري: 68%

العلاج الطبيعي: 76%

الصيدلة: 72%

الهندسة: 68%

التكنولوجيا الحيوية: 53%

التمريض: 53%

علوم الحاسب: 60%

القانون: 53%

اللغات والترجمة: 53%

الإعلام: 53%

الفنون التطبيقية: 53%