حلم تحول إلى حقيقة.. تعرف على خدمات مستشفى قها التخصصي الجديد بالقليوبية

أكد الدكتور علي طبل مدير مستشفى قها التخصصي بمحافظة القليوبية، أن المستشفى دخل الخدمة تزامنا مع تفشي وباء فيروس كورونا عام 2020 وجرى إعادته للخدمة عقب نجاح المنظومة الصحية بمصر في محاصرة الفيروس ليعود لدوره في خدمة المرضى.

أشار الدكتور مدير مستشفى قها التخصصي الجديد لـ«الوطن»، إلى أن المستشفى كان حلم ظل يراود العاملون به والمواطنون بالمنطقة على مدار أعوام طويله تم قضاؤها في الانتظار خلال فترة إعادة إنشاء وتطوير وتحديث بالإضافة للفترة التي شهدت أزمة فيروس كورونا والتي تم تخطيها بعزيمة وإصرار.

إعادة المستشفى لخدمة المواطنين بشكل طبيعي

أوضح مدير مستشفي قها التخصصي، أنه منذ إعادة المستشفى لخدمة المواطنين بشكل طبيعي بعد انتهاء عملها مستشفى عزل لمرضي فيروس كورونا قام فريق العمل بخطى واثقة وبإصرار أكبر بالسعي جاهدين لجعل المستشفى صرحا يفتخر به الجميع.

أضاف مدير مستشفى قها التخصصي الجديد، أن المستشفى انضم منذ عام وحتى الآن لأمانة المراكز الطبية بفضل الدعم اللامحدود من قيادات الأمانة وإداراتها المختلفة متمثلة في الدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

خدمات تقدمها مستشفى قها التخصصي الجديد

أوضح مدير مستشفى قها التخصصي، أن المستشفى يوفر الخدمات الطبية المختلفة والمتقدمة كالتالي:

- العناية المركزة.

- قسم الأطفال والحضانات وحديثي الولادة.

- أقسام الجراحة بتخصصاتها المختلفة والعظام والباطنة والنساء والعمليات الصغرى والكبرى.

- خدمات الأشعة السينية والمقطعية والمعمل وبنك الدم.

- العيادات الخارجية للأقسام الباطنة والجراحة والعظام والروماتيزم والرمد والجلدية والأطفال والمخ والأعصاب والنفسيه والعصبيه والعلاج الطبيعي واستحدثنا أقساما لم تكن متوفرة مثل جراحة الوجه والفكين وجراحه المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الأورام وجراحة الأطفال وجراحات المناظير وجراحات المسالك البولية.

استقبال 150 ألف مريض بالمستشفى

أضاف مدير المستشفى، أن العمل في الاستقبال والطوارئ على مدار اليوم 24 ساعة مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل العديد والعديد من الحالات، مشيرا إلى أن الاستقبال والعيادات الخارجية حتى تخطت خلال العام استقبال 150 ألف حالة كشف وعلاج من خلال العمليات المتنوعة والمتقدمة من عمليات جراحات العظام وتغيير المفاصل وتثبيت الفقرات واستئصال أورام وجراحة المخ والأعصاب وتسليك الأعصاب والولادة الطبيعي والقيصري وعمليات النساء.

أشار مدير المستشفى إلى أنه جرى التعاقد مع أفضل الكوادر من الاستشاريين والإخصائيين في مختلف التخصصات لتقديم أفضل خدمة ممكنة، موجها الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا الحلم من إدارة المستشفى وأطباء المستشفى والصيادلة وإدارة التمريض بكل طاقمها من مكتب التمريض وأعضاء التمريض في كل الأقسام والإداريين واللجان المتعددة من الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والتدريب والترصد وغيرها والخدمات المعاونة والأمن والخدمات الفندقيه كل في دوره وكل في موقعه.