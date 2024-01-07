«معلومات الوزراء»: خفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالبا في الفصل الواحد بحلول 2030

أوضحت «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن مشروعا بحثيا، أن أبرز المستهدفات: 2024- 2030 في مجال التعليم قبل الجامعي يتمثل فيما يلي:

مجلس الوزراء

زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الفترة «2024- 2030» مقابل 861 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.

زيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد الفصول الجديدة إلى 225 ألف.

فصل خلال الفترة «2024 - 2030».

خفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالب فصل بحلول 2030 مقارنة بنحو 45 طالب / فصل خلال عام 2023.

تبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الأمية إلى ما يعادل الصفر الافتراضي 7 بحلول عام 2030.

وأوضحت الوثيقة والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية، بحلول عام 2030، موضحة أن هناك زيادة ملموسة في أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، حيث من المستهدف تحقيق المستهدفات التالية:

زيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة عام 2030.

زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2030.

زيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام 2030.

زيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030.