تفاصيل غرامة كسر الشهادات في بنك مصر لشراء الجديدة

يقدم بنك مصر شهادات جديدة مدة العام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وتعد هذه الشهادات هي الأعلى في تاريخ البنوك، لذا يتساءل البعض ما غرامة كسر الشهادات في بنك مصر لشراء الجديدة؟ وهو ما نرصده في السطور التالية.

يتيح بنك مصر كسر الشهادات الخاصة بهم، من أجل شراء الشهادات الجديدة التي تطرح الخميس الماضي بعائد 27% و23.5%، ومن شروط استرداد الشهادة أن يمر 6 أشهر من اليوم التالي للشراء، وبحسب البنك المركزي وبنك مصر فإنّ غرامة كسر الشهادات في بنك مصر تتراوح بين 70 و85% من إجمالي الأرباح التي تم صرفها.

تفاصيل غرامة كسر الشهادات في بنك مصر

ويمكن كسر الشهادات من بنك مصر عن طريق زيارة الفروع والاستعلام أو التطبيق الخاص بالبنك وكما يلي التفاصيل.

طريقة كسر الشهادات

- تحميل التطبيق على الهاتف الخاص بالعميل.

- تسجيل البيانات الشخصية.

- الضغط على تعديل الشهادات المتواجدة على الصفحة الرئيسية للتطبيق.

- اختيار كسر الشهادة الخاصة بالعميل.

- الضغط على التأكيد بعد الاطلاع على جميع المعلومات والغرامة الخاصة بالشهادة.

- وفي النهاية سيعمل البنك على إرسال رسالة بتنفيذ العملية.