طه دسوقي: استعنت بشاب يعاني من التوحد لتجسيد شخصيتي بمسلسل «حالة خاصة»

أعرب الفنان طه دسوقي عن سعادته البالغة، بعد ردود فعل الجمهور والنقاد الكبيرة، التي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد عرض أول حلقات مسلسله «حالة خاصة»، على منصة «واتش ات»، إذ يقدم شخصية شاب محامي، يعمل مع غادة عادل بالمكتب ويعاني «التوحد».

طه دسوقي يكشف استعداده لشخصيته بمسلسل حالة خاصة

وقال طه دسوقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه استعد لشخصية «نديم»، التي يجسدها بمسلسل «حالة خاصة» عن طريق عقد جلسات مكثقة مع المخرج والمؤلف، للوقوف على تفاصيل الشخصية، ثم تعاون مع مدرب تمثيل، ليساعده في الاندماج داخل الشخصية، حتى تخرج بشكل طبيعي على الشاشة.

وأضاف أنه تحدث مع الدكتورة داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للتوحد، وجلس مع شاب يعاني من التوحد لـ أيام طويلة، وتابع جميع تصرفاته وحركاته، وكذلك طريقة كلامه، بالإضافة إلى قراءته عن المرض وقصص المصابين به، وطريقة تحركهم بأجسادهم، ونظرات عيونهم.