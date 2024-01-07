موعد فتح التقديم بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني

أيام قليلة جدا تفصلنا على موعد فتح باب التقدم للالتحاق بكليات التي توجد بها أماكن شاغرة للفصل الدراسي الثاني سواء في الجامعات الأهلية أو الخاصة، وفقا للحدود الدنيا التي جرى قبول الطلاب بها في الفصل الدراسي الأول، وكذلك المصاريف الدراسية، وأكدت مصادر في الأعلى للجامعات، أن هناك استعدادات تتم لأعلى مستوى وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي.

تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة 2024

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه بدءا من السبت المقبل يمكن للطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 ولم يتسطيعوا التقدم خلال التيرم الأول 2023، التقدم وفقاً للحدود الدنيا والاشتراطات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، لافتا إلى أن التقديم مستمر لمدة أسبوعين متتاليين حين اكتمال الأعداد المقرر قبولها.

ومن جهته قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة وعضو المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق قبول الطلاب للتيرم الثاني وفقا للقواعد التي أقرها المجلس، منوها إلى أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات.