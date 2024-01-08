وزير الأوقاف يشارك في المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم بموريتانيا

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا، في الملتقي الرابع للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعنوان «التعليم العتيق في أفريقيا: العلم والسلم»، بحضور محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، ونخبة من قيادات وعلماء الدول الأفريقية، وبحضور دولي واسع.

وأكد وزير الأوقاف أن المؤتمر يتناول المدارس الدينية التقليدية في القارة الأفريقية، والعلاقة بين نظم التعليم التقليدية مثل المحاضن والخلوات والكتاتيب ونظم التعليم الحديثة والعصرية، وأثر ذلك في بناء الشخصية الوطنية، والعلاقة بين هذه النظم التعليمية والسلم المجتمعي.

المصالح الوطنية

وأضاف وزير الأوقاف في بيان صحفي أن كل نظم التعليم أيا كان نوعها لا بد أن تكون تحت سمع الدولة وبصرها وإدارتها وإشرافها ومتابعتها، ولا تترك نظم تعليم النشء أيا كان نوعها لجماعة من الجماعات تتخذ من غطاء التعليم وسيلة مبكرة لتجنيد النشء والشباب لصالح أيدلوجيتها، وبما يضر بالمصالح الوطنية والسلم المجتمعي.

وتابع: «لا بد من إسناد عملية التعليم أيا كان نوعها إلى خبراء أكفاء وطنيين مؤهلين في مجالهم، ولا سيما في مجال التكوين الديني، حيث إن فهم صحيح الشرع يمهد طريق السلم ويرسخه على المستوى الوطني والدولي، أما إذا ساد الجهل أو جرى اختطاف العقول من قبل جماعات التطرف، فإن ذلك يشكل خطرا داهما على السلم الوطني وربما يتجاوزه إلى تهديد السلم الإقليمي والدولي».