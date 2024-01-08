«أبو نسب» يتصدر إيرادات الأفلام بـ2.5 مليون جنيه خلال 24 ساعة

استطاع فيلم «أبو نسب» أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الحالية، منذ انطلاق عام 2024، حيث يشهد العام الجديد انطلاقة قوية بين عدد من الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم «أبو نسب» لـ محمد إمام

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «أبو نسب» حقق 2 مليون و504 ألف جنيه،أمس، وجاء في المركز الأول بين أفلام أخرى منافسة بدور العرض، نظرا لأن قصة الفيلم تعتمد بشكل أساسي على الكوميديا.

أبطال فيلم أبو نسب

يجمع الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا، بينهم محمد إمام، وماجد الكدواني، وياسمين صبري، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد لطفي، وصلاح عبدالله، والفيلم تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

قصة فيلم أبو نسب

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول طبيب أطفال يسعى للزواج من فتاة يحبها، ولكنه يكتشف في ليلة زفافه أن والدها مجرم خطير خرج من السجن في نفس اليوم، لتبدأ مطاردات خطيرة مع رجال عصابات يسعون للانتقام من والدها.