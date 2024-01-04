جامعة طنطا تنظم المؤتمر الدولي الأول لطلاب «الهندسة المعمارية»

أعلنت جامعة طنطا، تنظيم المؤتمر الدولي الأول، لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني لكلية الهندسة، بعنوان «تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة»، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 مارس 2024 بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

ملخصات الأبحاث

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنّ قبول ملخصات الأبحاث عن المحاور التي يشملها المؤتمر، تبدأ من اليوم وحتى 15 يناير، على أنّ يتم الرد بقبول الملخصات في 25 يناير 2024، ويستمر قبول الأبحاث المقبولة حتى 8 فبراير.

محاور مؤتمر التكنولوجيا

وأشار إلى أنّ المؤتمر يتضمن المحاور التالية:

• مبانِ المستقبل.

• الرؤى المستقبلية للمدن.

• الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء.

• التغير المناخي وبناء المستقبل.

• الجمهورية الجديدة والأمن القومي.

• الأتمتة والرقمنة في العمارة والعمران.

• الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمارة والتصميم العمراني.

• البنية التحتية الخضراء والبيئة العمرانية.

• مستقبل التعليم التكنولوجي والمعماري.

• التكنولوجيا وإدارة المشروعات.