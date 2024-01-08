خطوات التقديم على الحج 1445 عبر نسك.. خدمات متكاملة لضيوف الرحمن

مع اقتراب موسم الحج 2024-1445 يبدأ الراغبون في تأدية مناسك الحج بالبحث عن كل ما يتعلق بالحج، خصوصًا مع إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عن تسهيل عملية التسجيل، من خلال التقديم على الحج 1445 عبر نسك، لخدمة الحجاج.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني أنّه حرصًا منها على خدمة الحجاج أجرت شراكة مع مجموعة من شركائها الاستراتيجيين لتطوير منصة نسك حج، من أجل التقديم علي الحج 1445 عبر نسك التي من شانها إتاحة باقات متنوعة وخدمات شاملة تتضمن خدمات السكن والإعاشة، وتذاكر الطيران والمواصلات والمرشدين المرافقين، والحصول على تأشيرة الحج بكل يسر وسهولة.

خطوات التقديم علي الحج 1445 عبر نسك

التقديم علي الحج 1445 عبر نسك يبدأ دخول موقع نسك حج

إنشاء ملف تعرفي في الموقع وإضافة المرافقين.

الضغط على الاشتراك في النشرة البریدیة من أجل تلقي آخر التحدیثات.

ثم التحقق من صحة معلومات الملف التعريفي.

ثم تظهر باقات الحج المتاحة لاختيار باقة الحج المناسبة.

استكمال عملية الدفع.

إصدار تأشيرة الحج.

مراجعة كافة تفاصيل رحلة الحج بما فيها رحلة الطيران، وبيانات المرشد المرافق، وحالة طلب إصدار التأشيرة.. وغيرها.

بداية رحلة الحج.

الخدمات المقدمة عن طريق منصة نسك حج

توفر المنصة رحلات طيران من وإلى دولة الحاج.

تسهل باقات المنصة التنقل في المدن وأداء المشاعر.

توفر خدمات سكينة في مكة المكرمة والمدينة المنورة للحجاج.

توفر منصة نسك جميع الخدمات للازمة للحجاج خلال المشاعر بما فيها الإقامة والإعاشة، وغيرها من الخدمات.

توفر منصة نسك باقات لخدمات إعاشة بأعلى المعايير.

تقدم دعم وإرشاد الحجاج خلال رحلة الحج.

تساعد الحاج في التحقق من المستندات، وإصدار التأشيرة.

تتيح خدمات دفع متعددة «فيزا وماستر كارد - تحويل بنكي - تحصيل نقدي»، وتختلف طرق الدفع بحسب الدول.

تضمن تقديم الدعم على مدار الساعة، عبر قنوات الدعم المختلفة.