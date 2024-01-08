المحافظات تستعد لامتحانات الفصل الأول بحملات نظافة وإجراءات احترازية

اتخذت الأجهزة التنفيذية في المحافظات والمدن المختلفة عددا من الإجراءات استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومنها تحقيق التباعد بين الطلاب، وتنظيف محيط اللجان.

إجراءات احترازية في بني سويف

أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، خلال بيان، اليوم، إلى تواصله مع مديري الإدارات والقائمين على أعمال الامتحانات، للتأكد من توافر كافة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، لاستئناف وعقد الامتحانات، والتي تتضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب.

واكد وكيل تعليم بني سويف مع جاهزية المدارس، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية وغرفة عمليات الادارات التعليمية لتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، مع التأكيد على غلق أبواب المدرسة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان بالمدارس أثناء سير الامتحانات.

استعدادات مكثفة في شمال سيناء

وفي محافظة شمال سيناء، قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الإدارات التعليمية أنهت الاستعدادات الكاملة لأمتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، والذي سينطلق غدا الثلاثاء بمادتي اللغة العربية، ومدتها ساعتان ونصف، والتربية الدينية بمدة ساعة ونصف، مؤكدا أن الأمتحانات من الكتاب المدرسي، وفي مستوى التلميذ المتوسط.

وأوضح رضوان أن جميع الأدارات التعليمية والمدارس أنهت الأستعدادات بشكل تام لمرحلة الأمتحانات، بوضع أرقام الجلوس على المقاعد في لجان الأمتحانات، وتنظيم المسافات بين الممتحنيين، لمنع عملية الغش او النظر بين التلاميذ.

كما وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مجالس المدن ورؤساء الأقسام بالمحافظة، بالعمل على تنظيف وتجميل الشوارع المحيطة والميادين القريبة من لجان الأمتحانات، والتي سوف تنطلق غدا بإدارات المحافظة الست.