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مراسل «القاهرة الإخبارية» بغزة: الأوضاع تتصاعد باستمرار.. وإسرائيل لم تتوقف عن القصف

كتب:

منتصر سليمان
01:42 م | الإثنين 08 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إنّ التطورات الميدانية في قطاع غزة تتصاعد باستمرار، فالقصف الإسرائيلي لم يتوقف، وجرى استهداف محافظة رفح الفلسطينية التي يدّعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّها منطقة آمنة ويطلب من الفلسطينيين النزوح إليها.

وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أنّ العدوان الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية كانت تسير في المنطقة الغربية لمحافظة رفح، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 10 إصابات ممن كانوا يسيرون في الشارع الرئيسي عندما تعرضت السيارة للقصف الإسرائيلي. 

وتابع أنّ منطقة خان يونس وهي ثاني المحافظات الجنوبية، ما زالت تتعرض لعدوان إسرائيلي وتوغل من الآليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المحاور، فلا زالت المحافظة تشهد قصفا إسرائيليا عنيفا بالإضافة إلى القذائف التي تطلقها الآليات المتوغلة.

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