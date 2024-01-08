خبير اقتصادي: «الفيدرالي الأمريكي» قد يخفض أو يثبت سعر الفائدة في مارس المقبل

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ اقتصاد، إن هناك تداعيات صعبة جدًا مر بها العالم خلال السنوات الماضية، بداية من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط في قطاع غزة، موضحا أن كل هذه الأمور ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي في 2023، ومن المتوقع أن يخفض أو يثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال مارس المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «شوفنا أزمة في الطاقة والغذاء، وارتفاع التضخم، وتراجع في معدلات التشغيل لأغلب القطاعات الإنتاجية، ووصلنا في بعض البلاد إلى مرحلة الركود التضخمي، ولكن بنظرة بها شىء من التفاؤل، أن بعض الدول والاقتصاديات تتجاوب مع تداعيات الأزمة».

وأكمل: « الدليل على ذلك أن البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة، بعد أن كان يتخذ مسار تصاعدي باعتماده إلى السياسات الشكلية، وكان لها الأثر في رفع معدلات التضخم على مستوى العالم، واعتقد في مارس المقبل من الممكن أن نشهد تخفيض أو تثبيت في سعر الفائدة».