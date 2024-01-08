إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مركز سمسطا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، من إزالة 9 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية، بزمام المركز، وجرى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بسمسطا

وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، إزالة 9 حالات تعد، خلال الفترتين الصباحية والمسائية في الـ24 ساعة الأخيرة، بقرى مركز سمسطا جنوب المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بملف إزالة التعديات

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالفة.