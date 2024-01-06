رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأرثوذكس في طموه للتهنئة بعيد الميلاد

كتب:

سلامة عامر
01:36 م | السبت 06 يناير 2024
نائب محافظ الجيزة خلال تقديمة التهنئة بعيد الميلاد المجيد

نائب محافظ الجيزة خلال تقديمة التهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيارة مطرانية طموه بمركز أبو النمرس، وكان في استقباله الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والقمص كيرلس صبحي سكرتير عام المطرانية، والقمص مرقس ناعومي وكيل المطرانية، والقمص باسيليوس سمير سكرتير المجلس الإكليريكي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

النسيج الوطني المتماسك دعامة أساسية لبناء الوطن

ونقل «الشهابي» تهنئة محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، والذي يشهد عليه التاريخ المصري على مختلف العصور، مشيرا إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته وأن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان.

تقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ومن جانبه، أعرب الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة السيد نائب المحافظ ومرافقوه لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ورافق نائب المحافظ خلال الزيارة حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس.

اقرأ المزيد:

محافظ الجيزة: رفع كفاءة المناطق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد في بشتيل

محافظ الجيزة يعاين نموذجا لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب في مركز العياط

مطرانية طموه تحتفل بعيد "أبو سيفين"

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الليلة

أماكن للتنزه في عيد الميلاد المجيد بالمنصورة.. رحلات تبدأ من 3 جنيهات

برقية تهنئة من رئيس الوزراء للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

طلاب مسلمين وأقباط يزورون منشآت دينية في العلمين والقاهرة

أسقف المنيا الجديدة: التاريخ سيذكر للرئيس السيسي إعادة النسيج الوطني
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.