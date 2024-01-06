نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأرثوذكس في طموه للتهنئة بعيد الميلاد

قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيارة مطرانية طموه بمركز أبو النمرس، وكان في استقباله الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والقمص كيرلس صبحي سكرتير عام المطرانية، والقمص مرقس ناعومي وكيل المطرانية، والقمص باسيليوس سمير سكرتير المجلس الإكليريكي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

النسيج الوطني المتماسك دعامة أساسية لبناء الوطن

ونقل «الشهابي» تهنئة محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، والذي يشهد عليه التاريخ المصري على مختلف العصور، مشيرا إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته وأن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان.

تقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ومن جانبه، أعرب الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة السيد نائب المحافظ ومرافقوه لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ورافق نائب المحافظ خلال الزيارة حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس.