محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تجسيد أجمل معاني المحبة والإخاء

وقال المحافظ في برقيته، إن مناسبة عيد الميلاد المجيد تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجياً الله العلي القدير أن يعم الخير والسلام ربوع مصر الغالية.

واختتم محافظ الجيزة برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق، ومواصلة الرسالة في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصر.

تهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد

كما تقدم محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتهنئة إلى الأخوة المسيحيين من مواطني المحافظة والشعب بأكمله، قائلا «يسعدني وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير».