«الشباب والرياضة» تعلن عن يوم مفتوح للتوظيف برواتب مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن يوم توظيفي مفتوح في إحدى الشركات الخاصة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركه كانستارز للأمن، عن توافر الوظائف الآتية:

يوم مفتوح للتوظيف

وتحتاج الشركة لشغل وظيفة أفراد أمن

الحقوق والمميزات:

تأمين طبي واجتماعي

رواتب مجزية

توفير سكن للمغتربين

تأمين على الحياة

إجازات سنوية

شروط الحصول على الوظيفة

السن لا يزيد عن 50 عاما

موقف واضح من التجنيد

الطول لا يقل عن 160 سنتيمترا

كيفية التقديم على اليوم المفتوح للتوظيف

للتقديم على اليوم المفتوح للتوظيف يرجى ملئ الاستماره التالية:

https://forms.office.com/r/R6ia3gvnMP

ويكون الحضور مباشرة للمتقدمين من يوم الأحد إلى الخميس 7 - 11 يناير الجاري، من الساعة 11 صباحا إلى 3 مساء، بمقر الشركة، 13 شارع أحمد فهيم الحي السابع مدينه نصر أمام مطعم أبو رامي.