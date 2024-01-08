انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي ببني سويف غدا

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، استعداداها لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، بمادتي اللغة العربية والتكنولوجيا ict، داخل 698 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 ترم اول في بني سويف

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 ترم أول في بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024 رسمي وخاص عربي ولغات كالتالي:

الثلاثاء 9 يناير 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 9 يناير 2024: تكنولوجيا ICT

الخميس11 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

الخميس11 يناير 2024: اللغة الأجنبية

الأحد 14 يناير 2024: الرياضيات

الأحد 14 يناير 2024: المهارات المهنية

الثلاثاء 16 يناير 2024: العلوم

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الصف الخامس الإبتدائي

وأنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعدادها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي، وفق الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.