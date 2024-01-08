سياسي فلسطيني: المبادرة المصرية أفضل طرح لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اللقاء الذي دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الاثنين، كان هاماً للغاية، لأنه أوضح أهمية المبادرة المصرية المقدمة من أجل إنهاء العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

قمة السيسي وأبو مازن لمناقشة الترتيبات المختلفة

وأضاف «الرقب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللقاء بين الرئيسين السيسي وأبو مازن شهد مناقشة الترتيبات في قطاع غزة بعد وقف العدوان، واعتبر أن آلية تطبيق الرؤية المصرية الشاملة، هي الأدق، لأنها تقطع الطريق على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل على إخراج الجانب الفلسطيني بأقل قدر من الخسائر.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن المبادرة المصرية تعتمد على وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، ثم البدء في تنفيذ هدنة متدرجة، وصولاً إلى هدنة طويلة الأمد، يتبعها وقف إطلاق النار بشكل كامل.

كما تتضمن المبادرة المصرية تنفيذ حل سياسي للشأن الداخلي في قطاع غزة، بإشراف أمريكي وبناءً على توافق مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم إتاحة خوض الانتخابات لجميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة «حماس»، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على ألا يكون لها أي دور سياسي في قطاع غزة مستقبلاً.