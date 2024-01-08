الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء.. ليس بينها أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء، منوهة أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

- يسود طقس مائل للدفء خلال النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

- يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

- شبورة مائية خلال الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا

وإليك درجات الحرارة المتوقعة، غدا الثلاثاء، كما أوضحتها هيئة الأرصاد الجوية، وهي كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 7.

محافظات جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.