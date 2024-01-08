إطلاق مشروع «حماية الطفل» للتوعية بحقوقه في سوهاج

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشروع «حماية الطفل»، ضمن برنامج مناهضة عمل الأطفال والذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر عمل الأطفال والارتقاء بوعي أسرهم والحرص على عدم انخراطهم في سوق العمل والتعرض للتسرب من التعليم، وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

أهداف مشروع حماية الطفل

وقالت هويدة الشافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، لـ«الوطن»، إن المشروع يهدف أيضا للتوعية بمخاطر عمل الأطفال والمشكلات التي يتعرض لها الطفل العامل وضرورة الحفاظ على حقوقه، وعدم تعريضه للخطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

خط نجدة الطفل بسوهاج

شارك في إطلاق المشروع لفيف من الأسر التي يستهدف المشروع الارتقاء بوعيها وتنميتها، والحث على التواصل بوحدة حماية الطفل بالمركز أو خط نجدة الطفل من خلال الرقم 16000 في حالة تعرض أي طفل للخطر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته.