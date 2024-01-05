البنك الأهلي يكشف عن حساب توفير بعائد يومي يصل إلى 13%

أعلن البنك الأهلي المصري، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فتح حساب الأهلي اليومي بعائد يصل إلى 13% سنوياً، وذلك للأفراد والشركات بشكل مجاني.

وبحسب البنك الأهلي المصري، الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه، وهو نفس الحد لاحتساب العائد، والحساب بالعملة المصرية فقط، ودورية صرف العائد يضاف يوميًا.

تفاصيل الحساب اليوم من البنك الأهلي

وبالنسبة لشرائح الرصيد من مبلغ 500 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه العائد 5%، وأكثر من 2 مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه 7%، وأكثر من 5 مليون وحتى 10 مليون جنيه 12%، وأكثر من 10 مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه 12.50%، وأكثر من 20 مليون جنيه 13%.

مميزات فتح حساب يومي

ومن مميزات الحساب اليومي، لا يوجد مصاريف شهرية حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب، ومصاريف فتح الحساب مجانًا، وإمكانية استخراج دفتر الشيكات، وإمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر، وإمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر، وفتح حساب مشترك، ويمكن الاشتراك في الكشف الإلكتروني للحسابات من خلال خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل للأفراد والاطلاع على كشف الحساب الإلكتروني عن طريق الخدمة.

وعن المصاريف الإدارية في البنك الأهلي المصري للحساب تكون 400 جنيه سنويًا (تخصم 100 جنيه كل 3 أشهر)، ومصاريف كشف الحساب الورقي 75 جنيها للكشف.