تعديل المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في نبروه.. اعرف التفاصيل

أعلنت رئاسة مجلس ومدينة نبروه في محافظة الدقهلية عن تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في مدينة نبروه فقط، بناء على طلب المواطنين، لتبدأ تنفيذ تخفيف الأحمال بداية من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الخامسة مساء، بدء من اليوم السبت.

تعديل موعد تخفيف أحمال الكهرباء في مدينة نبروه

وأكد اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، في بيان، أنه تقرر تغيير موعد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في مدينة نبروه فقط، وذلك بناء على طلب الموظفين والعاملين وتلبية احتياجاتهم بعد سماع شكواهم، من أجل عدم تعطيل عمل المؤسسات الحكومية بالمدينة خلال مواعيد العمل الرسمية، لذلك تقرر تعديل الموعد ليصبح من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 مساء خلال فترة النهار فقط، وفقا لما أعلنت عنه رئاسة مجلس الوزراء.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأكد رئيس مجلس مدينة نبروه، أن تعديل موعد تخفيف أحمال الكهرباء في المدينة جاء بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في محافظة الدقهلية، برئاسة المهندس محمد عسل، والنائب رضا غازي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المدينة بعد عرض شكوى المواطنين واستجابة لشكواهم.