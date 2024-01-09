تحت الأرض.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف موقع الفصائل الفلسطينية لتصنيع الأسلحة

قدّم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في جلسة عرض أمام مجموعة من الصحفيين يوم الاثنين، مجموعة من المصانع والأنفاق التي وصفها ناطق باسم الجيش، بأنها تُستخدم من مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، لتصنيع الصواريخ، حسبما ذكرت «سكاي نيوز» البريطانية.

الاحتلال الإسرائيلي يزعم اكتشاف مواقع لتصنيع الصواريخ

وأقام جنود الاحتلال الإسرائيلي، بجولة إعلامية في مخيم البريج، للاجئين في وسط قطاع غزة، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا مصانع إسمنت ومنشآت صناعية أخرى التي تم استخدامها في الواقع لتصنيع صواريخ وقذائف، جرى تخزينها في أنفاق عميقة.

وفي داخل نفق كبير، يتسلل أشعة الشمس من خلال فجوات في الجدران، وفي هذا السياق، قام الناطق باسم الجيش دانيال هاجاري بالتقاط ما قال إنه صواعق لصواريخ قادرة على ضرب أهداف، تبعد مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وهي مسافة تشمل معظم مناطق، وسط الاحتلال الإسرائيلي وجنوبها.

أكبر موقع لتصنيع الأسلحة منذ بداية الحرب

أوضح «هاجاري» للصحفيين الحاضرين، أن المصنع الذي جرى اكتشافه يقع على طريق صلاح الدين، وهو طريق رئيسي في قطاع غزة، يستخدم أيضًا لنقل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المحاصرة.

وفي بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي لاحقًا، ذكر أن هذا المصنع هو «أكبر موقع لتصنيع الأسلحة الذي يجري اكتشافه منذ بداية الحرب».

وأوضح البيان، أن بعض الممرات داخل المصنع كانت تصل إلى عمق 30 مترًا، وقد شكلت هذه الأنفاق شبكة تربط بين مقاتلي الفصائل في مختلف مناطق قطاع غزة.

ووفقًا لبيانات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كان مخيم البريج يضم أكثر من 45 ألف شخص، قبل بدء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.