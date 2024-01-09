خلل فني يؤجل أول هبوط أمريكي على سطح القمر بعد 50 عاما من الانتظار

تعرضت مركبة بيريجرين، التي تهدف لتحقيق أول هبوط أمريكي على سطح القمر، منذ 50 عامًا، لخلل فني في توجيهها المستقر بعيدًا عن الشمس، بعد وقت قصير من إقلاع الصاروخ الذي نقلها إلى الفضاء، وفي الوقت الحالي تشهد نقصا في الوقود خلال رحلتها، حسبما ذكرت قناة «الحرة» الأمريكية.

المركبة تعرضت لخلل

وأفادت شركة أستروبوتيك، المصنعة للمركبة بيريجرين، في بيان نشرته على منصة «X»، بأن المركبة تعرضت لخلل ما حال دون إعادة توجيه المركبة نحو الشمس، ما يعوق قدرتها على شحن بطارياتها باستخدام ألواحها الشمسية، لتعبر الشركة عن أسفها لمثل هذا الحادث.

Update #4 for Peregrine Mission One: pic.twitter.com/6uISAG3Je1 — Astrobotic (@astrobotic) January 8, 2024

وأوضحت الشركة، أن الخلل في نظام الدفع تسبب في فقدان كبير للوقود، ويبدو أنه يعود لهذا السبب، ومع ذلك، أكدت الشركة أنها بدأت في تشغيل مركبة بيريجرين بنجاح بعد انفصالها عن الصاروخ، وتم التواصل معها بشكل جيد.

الفريق الفني يعمل على تقليل فقدان الوقود وحل المشكلة

أكدت الشركة، أن الفريق الفني يعمل على تقليل فقدان الوقود وحل المشكلة، مشيرة إلى أنه نظرًا للوضع الحالي، جرى إعطاء الأولوية لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات العلمية، وتقوم الشركة بدراسة الخيارات البديلة للمهمة التي يمكن أن تكون متاحة في الوقت الراهن.

انطلقت المركبة بيريجرين، قبيل فجر الاثنين، من ولاية فلوريدا على متن صاروخ فولكان التابع لشركة ائتلاف الإطلاق المتحد، وهي شركة تضم مجموعة من الشركات العملاقة مثل بوينج ولوكهيد مارتن.

نقل معدات علمية إلى القمر في إطار عقد بقيمة 108 ملايين دولار

وطورت المركبة بيريجرين بواسطة شركة أستروبوتيك الناشئة، بدعم من وكالة الفضاء الأميركية ناسا، وجرى تكليف أستروبوتيك بنقل معدات علمية إلى القمر في إطار عقد بقيمة 108 ملايين دولار.

وتأمل شركة أستروبوتيك، أن تصبح أول شركة خاصة تهبط بنجاح مركبتها على سطح القمر، وتتطلع لأن تكون بيريجرين أول مركبة أمريكية تحقق هذا الإنجاز منذ انتهاء برنامج أبولو في 23 فبراير.

وفي السنوات الأخيرة، حاولت شركات إسرائيلية ويابانية أيضًا إنزال مركباتها على سطح القمر، وللأسف حدثت حوادث في هذه المهمات.