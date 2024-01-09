هل تستحق الزوجة التي رفعت دعوى خلع وتوفي الزوج أثناء القضية أن ترث فيه؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، الأشخاص المستحقين للحصول على معاش الموظف المؤمّن عليه سواء في القطاعين الخاص أو الحكومي، والذي غالبًا ما تحصل عليه الزوجة وترث فيه.

هل يحق للزوجة التي أقامت دعوى خلع الحصول على معاش زوجها؟

ولكن في حالة إذا أقامت الزوجة دعوى خلع ضد زوجها، وأثناء نظر الجلسات توفي الزوج، هل يحق لها أن تحصل على المعاش الخاص به أو أن ترث فيه.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» أحقية الزوجة التي رفعت دعوى خلع ضد زوجها وأثناء تداول القضية توفي في صرف المعاش والميراث.

سقوط الدعوى

وأوضحت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، أنّ الزوجة التي رفعت دعوى خلع ضد زوجها وتوفي أثناء نظر القضية، فهذا قانونًا يُعد سقوط للدعوى المُقامة منها وانقضائها بوفاته وانتهاء الخصومة وبذلك أصبحت أرملة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الزوجة في هذه الحالة أصبحت مستحقة لصرف المعاش والميراث، نظرا لسقوط القضية بوفاته.