حملات مكبرة على المنشآت الغذائية والمخابز في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة نبروه حملات مكبرة على المجمعات الاستهلاكية واستهدفت المخابز والأفران لمتابعة سير العمل والتأكد من الموازين وتقديم كافة الخدمات للمواطنين ومدى جودة وصلاحية المواد الغذائية والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية منوعة.

حملات تموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

قال اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، في بيان جرى شن حملات مكثفة على عدد من المخابز والأفران مرورا بالمنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ والمجازر لمتابعة من جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطن والتأكد من انضباط الأسعار والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر منوعة بين بيئة وتموين ونقص في الاشتراطات الصحية، بالمشاركة مع اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات.

المتابعة المستمرة على المحلات والأسواق

وأكد رئيس مجلس مدينة نبروه على المتابعة المستمرة على المحلات والأسواق وتكثيف الحملات لتطهيرها من السلع الفاسدة وإلزام البائعين على إعلان الأسعار أمام المواطنين وفي حال وجود شكوى يتوجه المواطن إلى رئاسة مجلس المدينة أو أقرب إدارة تموين لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.