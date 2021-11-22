تحرير 1186 قضية تموينية خلال 24 ساعة والتحفظ على أطنان من السلع الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من صلاحية السلع.

تحرير 1186 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وأسفرت تلك الحملات القائمة على جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط (1186) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط «13,45 طن أسماك ولحوم مُجمدة وكبدة»، معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية ووجود تغير فى خواصها الطبيعية ولإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة وتدوين تاريخ صلاحية جديد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بمحافظة القليوبية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 3,9 طن لحوم وكبدة مجمدة، بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بمحافظة الجيزة .

التحفظ على 10 أطنان رمان بالبحيرة

وتم ضبط 10 أطنان رمان مجمد، معبأ داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، وغير صالح للاستهلاك الآدمى في حيازة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة، فضلا عن 9,92 طن لبن بودرة وبروتينات غذائية، بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى في مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية .

وضبطت الحملات 6,85 طن مخللات معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر داخل مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، إلى جانب ضبط 6 أطنان عسل جلوكوز داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 4,85 طن دقيق أبيض وجبن أبيض بالقليوبية

وأسفرت الحملات عن ضبط 4,85 طن دقيق أبيض وجبن أبيض، بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بمصنع لإنتاج المخبوزات بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، كما ضبطت إحدى الحملات قائد سيارة حال سيره بدائرة مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم، وبحوزته 6,888 طن زيت طعام، بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيته، فضلا عن التحفظ على 94194 عبوة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع، بدون مستندات داخل شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

التحفظ على 6.5 طن أعلاف حيوانية بالشرقية

وتحفظت الحملات على 6.5 طن أعلاف حيوانية، معبأة داخل شكائر بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى بمخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص في محافظة الشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة متاجر عشوائية غير مرخصة فى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن دمياط.

ضبط 4 متاجر ومجزر و3 معارض عشوائية بدمياط

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبط 4 متاجر ومجزر و3 معارض عشوائية، دون ترخيص يتم من خلالها إنتاج وتداول اللحوم والدواجن ومستلزمات الإنتاج الزراعي والأعلاف المغشوشة والمقلدة والمصطنعة من مواد خام مجهولة المصدر، كما تم ضبط المديرين المسئولين، وبلغ إجمالى المضبوطات 2٫5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر بدون ترخيص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و51 طنا، منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول.