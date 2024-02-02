الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي.. اتبع هذه الخطوات

تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تقديم الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك عبر خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، و من خلال برنامج تكافل وكرامة، حيث إنه برنامج خدمي موجه لتقديم الدعم النقدي لنحو 5 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، وذلك عبر عدد من الشروط الموضوعة في البرنامج، لذا يعتبر الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي، على قائمة اهتمام الأسر التي يشملها البرنامج.

الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي

ترصد «الوطن» في إطار استمرار دورها الخدمي، سبل الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي وفق ما أعلنته التضامن عبر صفحتها الرسمية كالتالي.

- يمكن للمواطن المسجل ببرنامج تكافل وكرامة الدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوى، للاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي من هنــــا.

- يختار المواطن أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

- يضغط على أيقونة الاستعلام عن الأسماء الجُدد في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- يقوم المواطن بتسجل الرقم القومي الخاص به.

- يضغط على كلمة استعلام.

- ستظهر نتيجة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة، وموعد استلام الفيزا.

شروط التقديم لبرنامج تكافل وكرامة

- للأسر التي لا تحصل على مساعدات منتظمة من أي جهات أخرى.

- للأسر التي لا تمتلك أراضي مزروعة أكثر من نصف فدان.

- للأسر التي لا تمتلك أي سيارات، أو جرارات زراعية أو رؤوس مواشي، أو عقارات، عدا محل السكن.

- للأسر التي لديها أطفال من سن الميلاد حتى سن 18 سنة ومسجلين في المدارس الحكومية.

- رب الأسرة أو زوجته مما لا يحصلون على أي معاش محول أو معاش تأميني.

- رب الأسرة أو زوجته مما لا يعملون في وظائف حكومية أو خاصة.

شروط التقديم لبرنامج كرامة

- أن يكون مريض بمرض مزمن، يعوقه عن العمل، ويثبت ذلك بتقرير طبي رسمي صادر عن اللجنة الطبية «القومسيون».

- أن تكون نسبة العجز أكثر من 50%.

- المسنون الذين تتعدى أعمارهم 65 سنة.

- الأيتام.

رسوم مقابل التقديم لبرنامج تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال موقعها الرسمي، أن التقديم في برنامج تكافل وكرامة مجانا ولا يدفع المواطن أي رسوم مالية، من خلال الوحدة الاجتماعية لنطاق السكن، وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في حالة تكافل وكرامة كالتالي:

- شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

- إثبات قيد الأطفال في مدارس حكومية.

- بطاقة الرقم القومي السارية للأب والأم.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة في هذه الحالات.

- خطاب رسمي من السجن في حالة سجن رب الأسرة.

- صورة بطاقة التموين للأسر، للمسجلين في منظومة الدعم التمويني والمستفيدين من الدعم على السلع الغذائية والخبز.

- إقرار الوصاية على الأيتام.

خطوات الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة 2024

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــــا.

- برنامج تكافل وكرامة.

- تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة السر.

- أو إنشاء حساب جديد وذلك في حالة عدم وجود حساب مسبق.

- كتابة جميع البيانات المطلوبة، والتي تشمل «الاسم أو الرقم القومي»، وذلك لإتمام الاستعلام عن سبب توقف الفيزا.

- تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية.

- الضغط على استعلام.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لأصحاب معاش تكافل وكرامة

‎وفي ذات السياق، أكدت وزارة التموين استمرار المكاتب التابعة لها في كل المحافظات، استقبال طلبات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2024، وذلك لأصحاب معاش تكافل وكرامة، نظرا لأنهم من الفئات المستحقة للحصول على الدعم على السلع التموينية ودعم الخبز، كما لديهم الحق في إضافة أبنائهم، وذلك بناء على القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.