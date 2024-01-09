«الأرصاد» تحذّر سكان مطروح من تقلبات جوية اليوم: لا تخرجوا إلا للضرورة

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سكان مدن وقرى محافظة مطروح، من نشاط الرياح اليوم بسرعات تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة على معظم أنحاء المحافظة، خاصة الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة ذات الظهير الصحراوي.

رياح مثيرة للرمال على مطروح

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة في حالة الطقس اليوم الثلاثاء على محافظة مطروح فقط، حيث تضعف سرعاتها وتاثيرها كلما امتدت إلى الداخل.

انخفاض الرؤية الأفقية

وطالبت غانم، المقيمين في مطروح بتوخي الحذر حال الخروج من المنزل، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والذين يعانون من أمراض الحساسية، كما طالبت السائقين بالحذر أثناء القيادة، حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الصحراوية والمفتوحة.

درجات الحرارة في الأيام المقبلة

وأشارت غانم إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس المقبل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 06 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجة مئوية.