360 عارضا من 12 دولة يشاركون في «إيجي بلاست».. فرصة للمهتمين بصناعة البلاستيك

افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فعاليات الدورة العاشرة من معرض إيجى بلاست ومعرض بلاستيكس اللذين يقامان بمركز مصر للمعارض لمدة 4 أيام، بحضور المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي شركات تصنيع البلاستيك.

مشاركة 360 شركة في المعرض

وقال وزير التجارة والصناعة، إنَّ المعرض يعد فرصة متميزة لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، ويحظى بمشاركة واسعة بإجمالي 360 شركة عارضة من 12 دولة منها الصين وتركيا والهند والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والمغرب وإيطاليا، مشيرا إلى أن المعرض يقام على مساحة 30 ألف متر مربع، وتضم القطاعات المشاركة في المعرض منتجي المنتجات الوسيطة والنهائية للبلاستيك والمواد الخام للبتروكيماويات والمعدات.

صناعة البلاستيك ودوره في الصناعات الأخرى

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن صناعة البلاستيك تعد من الصناعات التي لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي، لافتا إلى أنّ صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى كالتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضا في مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.

وأشار إلى أن صادرات منتجات البلاستيك واللدائن بلغت خلال عام 2023 نحو مليار و555 مليون دولار، وأنه تم تخصيص مجمعي مرغم 1 و2 بالإسكندرية لصناعة البلاستيك بما يسهم في النهوض بهذه الصناعة الواعدة.