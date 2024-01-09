وكيل «رياضة السويس»: 10 مراكز شباب مجهزة لتنفيذ أنشطة الأندية السكانية

قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إنه يوجد 10 مراكز شباب مفعلة ومجهزة لأنشطة أندية السكان داخل المحافظة، وذلك لتقديم أنشطة وخدمات متنوعة للشباب بهدف تنمية الوعي بالقضايا السكانية ومختلف القضايا التي تتلامس مع الشباب.

رفع الوعي بالقضايا السكانية

وأوضح وكيل الشباب والرياضة بالسويس أن الأنشطة المتنوعة التي يتم تقديمها من الجلسات والحلقات النقاشية والندوات خلال مشروع أندية السكان تهدف إلى رفع الوعي عند الشباب من سن 16 حتى 35 عاما، بالقضايا السكانية والاجتماعية المختلفة.

وأشار «الشيمي» إلى أن الأنشطة التي تقدم بأندية السكان تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لتنمية منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية ونقاط تلاقي للمجتمع، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج داخل مراكز الشباب التي بها مقرات أندية السكان.

انطلاق أنشطة شهر يناير 2024

كما أوضح أن الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتنسيق والمتابعة، مع إدارة الشباب بالمديرية بالسويس، بدأت تنفيذ خطة أندية السكان عن شهر يناير 2024، بعقد جلسة تفاعلية حول تنظيم الأسرة بمركز شباب قرية كبريت الخواطرة، التابع لإدارة شباب الجناين بالقطاع الريفي، بحضور أعضاء المركز، وتناولت مفهوم تنظيم الأسرة والاستماع إلى آراء المتدربين والفرق بين تنظيم الأسرة وتحديد النسل وكيفية التخطيط للحياة الزوجية الناجحة.