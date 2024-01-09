«تضامن السويس» تساهم بـ50 خيمة مجهزة لمساعدة الأشقاء في غزة

شهدت محافظة السويس، مساهمة مديرية التضامن، بعدد 50 خيمة مجهزة بكامل محتوياتها من مركز الإغاثة بالمحافظة، ضمن قافلة المساعدات المتجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، من محافظات الجمهورية.

شحن 50 خيمة من مركز الإغاثة

وقالت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، إنه جرى تجهيز وشحن 50 خيمة إعاشة كاملة بجميع محتوياتها ومستلزماتها من مركز الإغاثة الخاص بمديرية التضامن بالسويس، متجهة إلى مركز الإغاثة الخاص بوزارة التضامن في محافظة الإسماعيلية، ليجري تجميع المساعدات من المحافظات كافة، ونقل جميع المساهمات إلى مدينة رفح المصرية، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، لمساعدة الأشقاء الفلسطينين.

الخيام مجهزة تماما للإعاشة

وأكدت وكيل وزارة التضامن في محافظة السويس، أن الخيام مجهزة تماما للإعاشة الفورية، بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن شحن خيام ومستلزمات إغاثة من 7 محافظات، بينها السويس.