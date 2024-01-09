وزير الإسكان يناقش موقف طلبات تقنين أوضاع أراضي الحزام الأخضر في «6 أكتوبر»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة موقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر، في مدينة 6 أكتوبر.

ووجه وزير الإسكان مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعظيم الاستفادة من الأراضي، والعمل على إيجاد فرص تنموية تحقق عوائد مالية ذاتية ومستدامة، يجرى الصرف منها على استدامة الخدمات والتنمية بالمنطقة.

واستعرض الوزير موقف مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، وتشمل (أعمال الطرق - شبكات مياه الشرب - رافع مياه الشرب - شبكات الصرف الصحي - روافع الصرف الصحي - شبكات الري - أعمال الكهرباء - وغيرها)، ومشروع تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق «بوليفارد» فى المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائري الأوسطي، والأعمال الصناعية اللازمة.

تلقي 2032 طلبا لتقنين أوضاع الأراضي

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه جرى حتى الآن تلقى 2032 طلبا لتقنين أوضاع الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر، بمساحة 11970 فدانا، إضافة إلى تخصيص 1800 قطعة بمساحة 330 فدانا، لتعويض أراضى شرق السكة، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص 4 قطع أراض من حصة الهيئة بالمنطقة، بمساحة 56 فدانا، بأنشطة (عمراني متكامل - تجاري - إداري - مدرسة).