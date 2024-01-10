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أحمد طارق: قابلت مصابين بالتوحد لدراسة الشخصية قبل المشاركة في «حالة خاصة»

كتب:

بسمة شطا
10:46 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
أحمد طارق

أحمد طارق

قال الفنان أحمد طارق، عن مشاركته في مسلسل حالة خاصة، إنّه التقى العديد من الأشخاص في حياته مصابين بالتوحد قبل مشاركته في المسلسل الذي يعرض الآن عبر منصة واتش إت.

وأضاف طارق لـ«الوطن»: «بيكونوا أشخاص طبيعين للغاية لا ينقصهم شيء، ولا داعٍ إطلاقا لنظرة البعض لهم على أنّهم مختلفين، لو كانوا مختلفين فهم مختلفين في أنّ قدراتهم العقلية أكبر من الناس العادية، ومميزين جدا في عملهم».

ويشارك في مسلسل حالة خاصة عدد كبير من الفنانين، بينهم: غادة عادل وطه دسوقي وأحمد طارق وحسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

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بقلم بسمة شطا