الرئيس التنفيذي لـ«9090» يكشف تفاصيل البرامج التاريخية على الشبكة

أعلن عبد الفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لشبكة 9090، البرامج التاريخية التي بدأ بثها على شبكة 9090 منذ بداية العام الجديد 2024.

برامج تاريخية على شبكة 9090

وقال عبد الفتاح مصطفى لـ«الوطن»: «نقدم هذا العام برنامج زي ما التاريخ بيقول، من تقديم بسنت بكر، وهو برنامج يتحدث عن مصر تاريخيا، وتكوين الشخصية المصرية على مر العصور، ويهدف للتعريف بالهوية المصرية عبر التاريخ وخاصة تاريخ الشخصية المصرية سواء كانت «فرعونية، قبطية، يونانية رومانية، إسلامية، سوف نتحدث عن العصر الفرعوني، ويكفي أن محافظة الأقصر بها تلت آثار العالم، فسوف تكشف أسرار بشأن ذلك الموضوع».

تفاصيل برنامج «خمسينة شاي»

وأضاف: «ويستمر أيضاً عرض برنامج خمسينة شاي مع لميس جابر بعرض حدث أو حدثين من وجهة نظرها وسرد لتاريخ مصر ومشاركات المستمعين معها من خلال الرسائل في حكاية من تاريخ مصر».

خريطة شبكة 9090 لعام 2024

وحظت شبكة 9090 لعام 2024 على أعلى نسب استماع بفضل الجمهور، إذ أن الشبكة تقدم لهذا العام أقوى خريطة برامجية متنوعة ما بين البرامج الثقافية والتاريخية والاجتماعية، وأخرى تخص المرأة.