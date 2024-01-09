أسعار البصل في الأسواق اليوم الثلاثاء 9-1-2024.. تراجع جديد

تراجعت أسعار البصل اليوم في الأسواق بقيمة 3 جنيهات بعد أن شهدت الأسعار بداية الأسبوع الجاري استقرارا ملحوظا، في ظل إقبال المواطنين على شراء البصل،وقد تختلف الأسعار حسب المحافظة والمنطقة.

ويرجع السبب الرئيسي لتراجع أسعار البصل في الأسواق المصرية إلى بدء العروة الشتوية في نوفمبر الماضي، كما ساهم قرار الحكومة بمد حظر تصدير البصل إلى الخارج لمدة 3 أشهر أخرين في انخفاض أسعار البصل، وفق ما صرح به حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

أسعار البصل اليوم

وأوضح أبوصدام أنّ أسعار البصل اليوم تتراوح بين 10 و21 جنيها، ويترواح سعر الطماطم بين 3.5 و 5 جنيهات ويتراوح سعر كيلو البطاطس في الأسواق المصرية بين 5 و10 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 6 و14 جنيها، أما سعر كيلو الفاصوليا الخضراء يتراوح بين 7 و9 جنيهات بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3.5 و 5.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

وتابع أنّ سعر الفلفل الرومي البلدي يتراوح في الأسواق المصرية بين 7 و11 جنيها، كما يتراوح سعر الخيار البلدي اليوم الثلاثاء بين 5 و9 جنيهات، فيما يتراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و21 جنيها، كما يبلغ سعر الثوم في الأسواق المصرية 40 جنيها ويتراوح سعر الفول الأخضر بين 8 و12 جنيها.