توزيع لحوم على 750 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في محافظة قنا

نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، في تنظيم احتفالات كبرى بدير الشهيدين أبي سيفين وماري بقطر بحجازة قبلي، وكنيسة الشهيدين ماري جرجس وماري مينا بالعيايشة، وكنيسة الشهيد ماري جرجس بالمعرى، وكنيسة الصليب المقدس بحجازة بحري، وذلك لتوزيع 1500 كيلو لحوم لدعم 750 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظة قنا.

توزيع لحوم على الأولى بالرعاية

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وفقاً لخطة الحماية المدنية والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة قنا.

وأشاد بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة، مؤكدا أنه تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.