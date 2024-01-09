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«تضامن السويس» توزع 120 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

كتب:

حمدي عبد الله
06:21 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
جانب من التوزيع

جانب من التوزيع

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس توزيع كمية من شنط المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا في الأحياء الخمسة «السويس وفيصل والجناين وعتاقة والأربعين»، وذلك وفقاً لدراسات الحالات المستحقة.

توزيع شنط غذائية على الأولى بالرعاية

وقالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، في تصريحات خاصة، إن المديرية تواصل الدعم والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتفعيل دور المديرية على أرض الواقع الذي يتمثل في تخفيف العبء عن تلك الأسر وتطبيق التكافل الاجتماعي بكل مشتملاته، إيمانا بدور الوزارة في الاهتمام بهذه الفئة المستهدفة.

120 شنطة مواد غذائية في اليوم الأول

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، أنه تم توزيع شنط مواد غذائية وتموينية على مستوى الإدارات الاجتماعية الخمسة، وبلغ عددها 120 شطنة خلال اليوم الأول.

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