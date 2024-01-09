«تعليم قنا» تسلم الشهادات المؤمنة لخريجي المبادرة الرئاسية «1000 معلم»

سلم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، الشهادات المؤمنة للمعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية 1000 معلم، والذين تلقوا تدريبهم بأكاديمية ناصر لإعداد القيادات التعليمية من الشباب الواعد لتولي القيادة وإدارة المدارس كنموذج مشرف لأبناء قنا.

تشجيع القيادات الشابة

وأكد وكيل وزارة التعليم، أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل على تشجيع القيادات الشابة وتمكينهم من شغل المناصب القيادية، كما أجرى حواراً ودياً مع المعلمين خريجي المبادرة للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم والعمل على تنفيذها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لتسيير العملية التعليمية داخل المدارس التي تم تسكينهم بها، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

دعم منظومة التعليم في قنا

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالنموذج المشرف لمعلمي قنا وحصولهم على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، وضرورة الاستفادة من البرنامج التدريبي للقيادة الشابة والحفاظ على نتائجها، بما يعود بالنفع على تعليم قنا ونجاح المنظومة التعليمية بها، من خلال الممارسات الصحيحة، والتأكيد على دور المعلم كقدوة للطلاب والمجتمع وخلق روح الولاء والانتماء للوطن.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة ونتائج تبادل المهارات والخبرات بين المعلمين المتدربين من جميع المحافظات خلال التدريب، واستغلال الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالمدرسة والتعامل مع البيئة المحيطة من معلمين وطلاب ومجتمع محلي.