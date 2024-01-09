«المصري للدراسات السياسية»: وقف الحرب بغزة ضرورة قبل طرح السيناريوهات المستقبلية

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن استقرار المنطقة بأكملها يرتبط ارتباطا وثيقا بالوصول لحل عادل ونهائي للصراع، من خلال حل الدولتين، لافتا إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد خلال مباحثته اليوم مع نظريته الألمانية على ضرورة عدم التحدث على سيناريوهات اليوم التالي قبل وقف إطلاق النار.

كل الفئات مستهدفة بنيران الاحتلال

وأضاف «محسن» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «الرجال والنساء والأطفال والمسعفين والصحفيين الجميع تحت القصف الإسرائيلي ولا يمكن التحدث دون حماية كل الفئات من القتل».

مصر تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

وأردف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، أن مصر تقف مع الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الممارسة بحقه، وتعمل على عدم تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.