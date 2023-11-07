سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7-11-2023

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 6-11-2023 في الأسواق المصرية، استقرارا كبيرا بالتزامن مع ثبات أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، حيث انخفضت مؤخرا بقيمة 6 جنيهات، وفق البورصة العامة للدواجن.

وترصد السطور التالية سعر الكتكوت الأبيض اليوم، كما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 30.5 و 36 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 9.5 و 10.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر كتكوت هجين بين 14 و15 جنيها.

- فيما يتراوح سعر كتكوت جيل ثانٍ بين 16 و 17 جنيها.

- كتكوت روزي بيور بين 16.5 و 17.5 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية، فيتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة بين 67 و68 جنيهًا داخل المزرعة، ويتراوح سعر التنفيذ الفعلي بين 73 و75 جنيهًا، أما سعر الدجاج البلدي اليوم يبلغ 110 جنيهات داخل المزرعة وتصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهًا.