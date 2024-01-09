انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي للصف الأول الإعدادي في بني سويف غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، استعداداها، لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، والمقرر لها غدًا الأربعاء 10 يناير 2024، بمادة اللغة العربية على مستوى الإدارات التعليمية السبع.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 ترم أول في بني سويف

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 ترم اول محافظة بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024 رسمي وخاص عربي ــ لغات كالتالي:

الأربعاء 10 يناير 2024.. اللغة العربية

الخميس 11 يناير 2024.. اللغة الأجنبية

السبت 13 يناير 2024.. الدراسات الاجتماعية

الأحد 14 يناير 2024.. الهندسة

الاثنين 15 يناير 2024.. العلوم

الاثنين 15 يناير 2024.. الجبر والإحصاء.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الصف الأول الأعدادي

وأنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعدادها لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي، وفق الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، والإلتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.