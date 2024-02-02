كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين.. إليك الطرق والخطوات

يتعرض الكثير من المواطنين لفقد الرقم السري الخاص ببطاقة التموين، والذي بدونه تتوقف كل العمليات المتعلقة بالبطاقة، ولا يستطيعون الحصول على الدعم المطلوب، ولذا يتساءلون عن كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، وهو ما نود أن نوضحه لكم عبر السطور التالية.

أهمية الرقم السري لبطاقة التموين

يتكون الرقم السري لبطاقة التموين من أربعة أرقام، ويستخدم لتسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني، وإجراء العمليات المختلفة على البطاقة، مثل:

- الاستعلام عن رصيد البطاقة.

- الاطلاع على حركة الصرف من البطاقة.

- طلب صرف السلع التموينية.

- تسجيل رقم هاتف جديد للبطاقة.

- تغيير كلمة المرور للبطاقة.

كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

وأما عن كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، فيمكن معرفته من خلال أحد الطرق التالية:

طلب الرقم السري من مكاتب التموين

تعد هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم طلب للحصول على الرقم السري، مع تقديم المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة التموين.

وبعد تقديم الطلب، يقوم موظف مكتب التموين بتسجيل بيانات المواطن في النظام، وإصدار الرقم السري له، وإعطاؤه إياه.

معرفة الرقم السري من خلال موقع دعم مصر

يمكن للمواطن معرفة الرقم السري لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني.

2. الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

3. إدخال رقم بطاقة التموين.

4. إدخال كلمة المرور.

5. الضغط على زر «نسيت كلمة المرور».

وبعد ذلك، سيظهر للمستخدم رسالة تطلب منه إدخال رقم هاتف محمول مسجل باسمه، ثم الضغط على زر إرسال.

وبعد إرسال رقم الهاتف، سيصل إلى الهاتف رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم السري لبطاقة التموين.

معرفة الرقم السري لبطاقة التموين من النت

يمكن للمواطن معرفة الرقم السري لبطاقة التموين من خلال تطبيق دعم مصر للهواتف الذكية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. تحميل تطبيق دعم مصر على الهاتف الذكي.

2. فتح التطبيق.

3. الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

4. إدخال رقم بطاقة التموين.

5. إدخال كلمة المرور.

6. الضغط على زر «نسيت كلمة المرور».

وبعد ذلك، سيظهر للمستخدم رسالة تطلب منه إدخال رقم هاتف محمول مسجل باسمه، ثم الضغط على زر إرسال.

وبعد إرسال رقم الهاتف، سيصل إلى الهاتف رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم السري لبطاقة التموين.

نصائح للحفاظ على الرقم السري من الضياع

- يجب الحفاظ على الرقم السري لبطاقة التموين في مكان آمن، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

- يجب تغيير الرقم السري لبطاقة التموين بشكل دوري، وذلك لمنع أي شخص من استخدامه لسرقة رصيد البطاقة.

- يجب عدم استخدام الرقم السري لبطاقة التموين على أي موقع إلكتروني غير موثوق به.

كيفية تغيير الرقم السري لبطاقة التموين

يمكن لصاحب البطاقة التموينية تغيير الرقم السري لها من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني.

- الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

- إدخال رقم بطاقة التموين.

- إدخال الرقم السري القديم.

- إدخال الرقم السري الجديد مرتين.

- الضغط على زر «حفظ».

بطاقة التموين

وبطاقة التموين هي بطاقة إلكترونية تصدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، وتستخدم للتسجيل في نظام الدعم التمويني، والحصول على حصص السلع التموينية المدعومة، وتتكون بطاقة التموين من واجهة وظهر، وتحتوي الواجهة على البيانات التالية:

- رقم البطاقة التموينية.

- اسم صاحب البطاقة.

- رقم قومي صاحب البطاقة.

- تاريخ الميلاد.

- المحافظة.

- المركز.

- القرية.

- رقم التليفون.

ويحتوي الظهر على البيانات التالية:

- صورة صاحب البطاقة.

- تاريخ الإصدار.

- تاريخ الانتهاء.

- توقيع صاحب البطاقة.

ويتم إصدار بطاقة التموين للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون مقيمًا في مصر.

- أن يكون من محدودي الدخل.

ولكي يحصل المواطن على بطاقة التموين، يجب عليه تقديم المستندات التالية إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامته:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة ميلاد الأطفال.

- إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.

ويتم صرف حصص السلع التموينية المدعومة من خلال منافذ البيع التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، وتشمل هذه السلع:

- الأرز.

- السكر.

- الزيت.

- الدقيق.

- المكرونة.

- العدس.

- الشاي.

- الجبن.