استئناف امتحانات الفصل الأول للصف السادس الابتدائي في بني سويف غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، استئناف امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، غدًا الأربعاء 10 يناير 2024، بمادتي اللغة الأجنبية والرياضيات، على مستوى الإدارات التعليمية السبع، عقب الإنتهاء من اجازة أعياد الأخوة المسيحيين.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 ترم أول في بني سويف

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 ترم اول محافظة بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024 رسمي وخاص عربي ــ لغات كالتالي:

الخميس 4 يناير 2024: اللغة العربية

الأربعاء 10 يناير 2024 اللغة الأجنبية

الأربعاء 10 يناير 2024 الرياضيات

السبت 13 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

السبت 13 يناير 2024: ICT

الاثنين 15 يناير 2024: العلوم

الاثنين 15 يناير 2024: المهارات المهنية.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الصف السادس الابتدائي

وأنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعدادها لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف السادس الإبتدائي للعام الدراسي 2023/ 2024 والتي أنطلقت الخميس 4 يناير، بمادة اللغة العربية، وتُستأنف غدًا الأربعاء، وفق الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، والإلتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.