بدء امتحانات الفصل الأول للصف الثاني الإعدادي في بني سويف غدا.. اعرف الجدول

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، استعداداها، لإنطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، والمقرر لها غدًا الأربعاء 10 يناير 2024، بمادة الدراسات الاجتماعية على مستوى الإدارات التعليمية السبع.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 ترم أول في بني سويف

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 ترم اول محافظة بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024 رسمي وخاص عربي ــ لغات كالتالي:

الأربعاء 10 يناير 2024.. الدراسات الاجتماعية

الخميس 11 يناير 2024.. الهندسة

السبت 13 يناير 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء

الأحد 14 يناير 2024.. اللغة الأجنبية

الإثنين 15يناير 2024.. الجبر والإحصاء

الإثنين 15يناير 2024.. العلوم.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الصف الثاني الإعدادي

وأنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعدادها لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي، وفق الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، والإلتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.