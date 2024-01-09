أعلى عائد على الشهادات البنكية في 2024.. تصل إلى 27%

شهادات الادخار البنكية تأتي ضمن أبرز المنتجات البنكية، وتستحوذ على اهتمام الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن أوعيةٍ ادخارية لاستثمار مدخراتهم، وتحقيق أرباحٍ سريعةٍ ومضمونة، إذ تُعد شهادات الادخار أكثر الأوعية الادخارية التي تحقّق أرباحًا مضمونة.

شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر

ومع بداية العام الجديد 2024، أعلن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بنسبة 23.5% سنويًا، وهي الأعلى في السوق خلال العام 2024.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي بعائد 27% سنويًا:

- فئة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: سنة واحدة.

- العائد على الشهادة: 27% و 23.5%.

- دورية صرف العائد: 27% سنويًا بنهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا.

- احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي للشراء.

شراء شهادة البنك الأهلي وبنك مصر

كانت البنوك، أعلنت شراء شهادة الادخار بداية من يوم الجمعة 5 يناير من خلال الإنترنت والموبايل بنكي، ويوم 8 يناير 2024 من خلال الفروع الخاصة بالبنك الأهلي وبنك مصر.