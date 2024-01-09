تراجع كبير في أسعار الذهب الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة 3200 جنيه، متراجعًا بنحو 65 جنيهًا، مقارنة بـ3265 سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر

وترصد الوطن، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة والمجوهرات المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في الوقت الحالس 3200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 3657 جنيها، مقارنة بـ3680 سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2743 جنيها، مقارنة بـ2764 سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2133 جنيها، مقارنة بـ2155 سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم 25 ألفا و600 جنيه.