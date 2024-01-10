5 مدن الأكثر دفئا اليوم الأربعاء.. جميعها بصعيد مصر

يتميز طقس صعيد مصر بارتفاع درجات الحرارة وسطوع الشمس معظم أيام العام، ما يجعله قبلة للسائحين، فهو يضم مشاتي مصر ما بين أسوان والأقصر والبحر الأحمر، حيث الاستمتاع بالشمس والدفء نهارا واعتدال الطقس ليلا خلال فصل الشتاء، حيث تصل درجات الحرارة نهارا حتى 28 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى وليلا تسجل 20 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

المدن الأكثر دفئا بطقس غدا

وأوضحت غرف عمليات متابعة الأرصاد بمحافظات الصعيد طقس غدا الأربعاء، ليتمكن المواطنين من اتخاذ احتياطاتهم، وكانت المدن الأكثر حرارة بطقس غدا كالتالي.

- شلاتين تسجل 28 درجة لدرجة الحرارة المئوية العظمى والصغرى 20 درجة مئوية.

- حلايب 27 درجة لدرجة الحرارة المئوية العظمى والصغرى 19 درجة مئوية.

- رأس حدربة 27 درجة لدرجة الحرارة المئوية العظمى والصغرى 19 درجة مئوية.

- مدينة أسوان تسجل 27 درجة لدرجة الحرارة المئوية العظمى والصغرى 15 درجة مئوية.

- مدينة أبو سمبل تسجل 26 درجة لدرجة الحرارة المئوية العظمى والصغرى 13 درجة مئوية.

وجهات سياحية بمحافظة أسوان

وتعد محافظة أسوان التي تضم مدينتى أسوان وأبو سمبل وفقا لهيئة الأثار، من أكثر الوجهات التي يقصدها السياح حول العالم لقضاء فصل الشتاء أو الإجازات الشتوية، وزيارة المعالم الأثرية، مثل معبد أبو سمبل ومعبد فيلة والمعالم السياحية والطبيعية.