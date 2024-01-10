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«تعليم الغربية»: 5 ضوابط لتسليم أسئلة امتحانات الترم الأول لمندوبي المدارس

كتب:

رفيق محمد ناصف
05:47 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
توزيع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالغربية

توزيع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالغربية

إجراءات صارمة تتخذها مديرية التربية والتعليم بالغربية، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، 2023-2024 ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما يضمن سلامة سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب ويساعدهم على أداء الامتحانات بهدوء.

التصدي لمحاولات الغش بين الطلاب

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن هناك تعليمات مشددة بمنع الغش والتصدي له أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، بمختلف المراحل التعليمية، وتطبيق كافة القرارات الوزارية في هذا الشأن.

إجراءات صارمة للحفاظ على أسئلة الامتحانات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن من بين الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، توزيع وتسليم أسئلة امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول على مندوبي المدراس، وتخضع إلى إجراءات صارمة كالتالي:

- حضور مندوب المدرسة مبكرا إلى الإدارة التابع لها

- تأمين أظرف الأسئلة بالتأكد من غلقها جيدا

- التأكد من شخصية مندوب المدرسة

- التأكد من اسم المدرسة على الظرف

- التأكد من بيانات المادة ومطابقتها على أظرف الأسئلة.

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